Американські конгресмени хочуть допомогти Савченко

Кріс Ґібсон, член Палати представників від штату Нью-Йорк, закликав колег допомогти першій українській жінці-пілоту повернутись додому з російського полону , повідомляє "Голос Америки".

"Це питання незаконного полону, транспортування, утримання під вартою і майбутнього суду над лейтенантом Савченко спочатку в руках сепаратистів, і зараз в російського уряду. Надія Савченко стала національним героєм і прикладом для наслідування під час служби у її третьому авіаполку", - сказав законодавець.

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Кріс Ґібсон у зверненні до членів Палати представників Конгрес США висловив жаль, що питання незаконного арешту жінки у Росії не викликало належної реакції в країнах Заходу. Він нагадав американцям про службу Надії Савченко в Іраку, де місія українських миротворців підтримала збройні сили США.