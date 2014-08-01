Американські конгресмени хочуть допомогти Савченко
Американський конгресмен Кріс Гібсон заявив, що йому сумно, що США забули, як місія українських миротворців підтримала збройні сили Сполучених Штатів
Кріс Ґібсон, член Палати представників від штату Нью-Йорк, закликав колег допомогти першій українській жінці-пілоту повернутись додому з російського полону , повідомляє "Голос Америки".
"Це питання незаконного полону, транспортування, утримання під вартою і майбутнього суду над лейтенантом Савченко спочатку в руках сепаратистів, і зараз в російського уряду. Надія Савченко стала національним героєм і прикладом для наслідування під час служби у її третьому авіаполку", - сказав законодавець.
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Кріс Ґібсон у зверненні до членів Палати представників Конгрес США висловив жаль, що питання незаконного арешту жінки у Росії не викликало належної реакції в країнах Заходу. Він нагадав американцям про службу Надії Савченко в Іраку, де місія українських миротворців підтримала збройні сили США.