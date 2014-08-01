BBC: У Нідерландах ідентифікували другу жертву катастрофи "Боїнга"

Про це повідомляє Міністерство безпеки та юстиції Нідерландів, передає ВВС Україна.

Другий ідентифікований, йдеться у повідомленні відомства, є громадянином Нідерландів.

Перший загиблий - теж підданий Нідерландів, ідентифікований 26 липня.

Розпізнанням жертв катастрофи на базі у голландському місті Гілверсум займається 200 міжнародних фахівців.

Експерти кажуть, що процес ідентифікації усіх жертв може зайняти кілька місяців чи навіть більше.

Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області, в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Тіла вже перевезли до Нідерландів для проведення упізнання та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 Нідерландам.

25 липня стало відомо, що у місті Торез Донецької області терористи утримують резервний потяг з речами загиблих пасажирів малайзійського літака.

1 серпня віце-прем’єр-міністр України, голова Держкомісії з розслідування причин катастрофи Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» Володимир Гройсман повідомив, що протягом двох днів потяг з речами загиблих у катастрофі малайзійського Boeing 777 має бути передано українській стороні.