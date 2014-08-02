Гелетей: в Україні нема балістичних ракет середньої дальності
03:08, 02 серпня 2014Політика
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Міністр оборони України Валерій Гелетей спростував інформацію щодо використання Україною балістичних ракет середнього радіусу дії.
Гелетей рішуче спростовує, що Україна нібито використовує балістичні ракети / Гроші
Про це очільник оборонного відомства заявив в ефірі програми "Шустер-Live", передає ТСН.
"В Україні немає таких балістичних ракет, про які говорять, їх немає в природі", - наголосив Гелетей.
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Як повідомляв УНІАН, в місії України при НАТО назвали "черговою фальшивкою" інформацію про нібито підтвердженні в Альянсі використання Україною балістичних ракет, раніше поширеною в ряді ЗМІ.
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