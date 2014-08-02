Гелетей: в Україні нема балістичних ракет середньої дальності

Про це очільник оборонного відомства заявив в ефірі програми "Шустер-Live", передає ТСН.

"В Україні немає таких балістичних ракет, про які говорять, їх немає в природі", - наголосив Гелетей.

Читайте такожУ НАТО спростували інформацію про використання силами АТО балістичних ракет

Як повідомляв УНІАН, в місії України при НАТО назвали "черговою фальшивкою" інформацію про нібито підтвердженні в Альянсі використання Україною балістичних ракет, раніше поширеною в ряді ЗМІ.