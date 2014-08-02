Гелетей: в Україні нема балістичних ракет середньої дальності

03:08, 02 серпня 2014
Політика
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Міністр оборони України Валерій Гелетей спростував інформацію щодо використання Україною балістичних ракет середнього радіусу дії. 

 

ракета / Гроші

Про це очільник оборонного відомства заявив в ефірі програми "Шустер-Live", передає ТСН

"В Україні немає таких балістичних ракет, про які говорять, їх немає в природі", - наголосив Гелетей. 

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Як повідомляв УНІАН, в місії України при НАТО назвали "черговою фальшивкою" інформацію про нібито підтвердженні в Альянсі використання Україною балістичних ракет, раніше поширеною в ряді ЗМІ.

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