Луценко: МВС треба ліквідувати

Про це сьогодні в ефірі “5 каналу” заявив радник Президента України Юрій Луценко, передає Еспресо.TV.

“Треба ліквідовувати Міністерство внутрішніх справ, припинити балачки про чергову переатестацію особового кладу, приймати закон про національну поліцію, набирати новий персонал через детектор брехні і наводити порядок в державі”, - вважає Луценко.

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За його словами, наразі неефективність системи МВС є очевидною.