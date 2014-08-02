Порошенко привітав десантників зі святом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За словами Порошенка, «воїни у блакитних беретах завжди були і залишаються втіленням гідності й честі, відданості своєму народові та військовому обов'язку. Ви - еліта українського війська. На вашу мужність, силу, незламний характер покладається нині вся наша країна».

Читайте такожДесантники врятували дівчинку, яка підірвалась на закладеному бойовиками фугасіПрезидент підкреслив, що за останні місяці десантники «вкрили себе славою легендарних воїнів, які - на передньому краї боротьби за Україну, за її волю, за честь і незалежність, за народ».

«Впевнений, що з вашою допомогою ми відновимо мир. Як писав наш великий класик Іван Котляревський: "Любов к Отчизні де героїть, там сила вража не устоїть"!», - зазначив глава держави.

«Вірю, ви повернетесь до своїх рідних уславленими переможцями. Знаю, на нас чекають щасливі мирні часи», - наголосив Порошенко.