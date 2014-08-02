BBC: Радник Стрєлкова підтвердив страти у Слов’янську

16:33, 02 серпня 2014
Політика
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Старший радник лідера проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова, Ігор Друзь, підтвердив в розмові з ВВС випадки розстрілів людей у Слов’янську.

За його словами, ряд людей стратили для запобігання хаосу.

Він зазначив, що його соратники впевнені у перемозі над українським урядом, який він назвав "київськими терористами", повідомляє BBC Україна.

Як стверджує Друзь, ополченці мають намір побудувати "соціальну державу", яка захищатиме "християнські цінності" і каратиме за "суспільні вади".

Радник Стрєлкова не сумнівається, що більшість "членів ополчення" підтримує введення смертної кари за тяжкі злочини.

Представник України при НАТО Ігор Долгов в інтерв'ю ВВС заявив, що "Донецька народна республіка" сама є терористичною організацією.

"Ви називаєте цю людину представником держави. Це не держава! Невизнана Донецька народна республіка - це терористична організація, це абсолютно ясно. І тези, які ми чуємо з її боку, - не їх власні, вони продиктовані Москвою", - прокоментував Долгов інтерв'ю з Друзем.

Міністерство внутрішніх справ перевірить інформацію про страти бойовиками людей на Донбасі. Про це в коментарі ВВС Україна повідомила речник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Наталя Стативко.

За її словами, якщо інформація про страти підтвердиться, буде відкрито кримінальне провадження.

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