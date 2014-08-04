СБУ затримала прес-секретарку "ДНР"
20:04, 04 серпня 2014Політика
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Служба безпеки України затримала громадянку України, члена так званого "уряду" терористичної організації "ДНР" Олену Блоху.
Блоху направлено до Києва /УНІАН
Про це зазначається на сайті відомства.
Зокрема, у повідомленні йдеться, що стосовно Блохи 27 лютого цього року було розпочато кримінальне провадження за ст..258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Блоха, яка називала себе керівником Департаменту зв’язків з громадськістю "ДНР", намагалася виїхати до тимчасово окупованої території АР Крим.
Читайте такожВ Артемівську СБУ затримала інформатора терористів3 серпня затриманій було вручено підозру у скоєнні злочину та доправлено до Києва, де суд ухвалюватиме рішення щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії продовжуються.
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