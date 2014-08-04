СБУ затримала прес-секретарку "ДНР"

Про це зазначається на сайті відомства.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що стосовно Блохи 27 лютого цього року було розпочато кримінальне провадження за ст..258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Блоха, яка називала себе керівником Департаменту зв’язків з громадськістю "ДНР", намагалася виїхати до тимчасово окупованої території АР Крим.

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Слідчі дії продовжуються.