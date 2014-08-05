РНБО: ООН може ввести санкції, якщо Україна відкличе миротворців
00:11, 05 серпня 2014Політика
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Якщо Україна захоче в односторонньому порядку відвести свої миротворчі контингенти з-за кордону, можливі санкції з боку ООН.
Коваль: ООН може ввести санкції, якщо Україна в односторонньому порядку відкличе миротворців / mil.gov.ua
Про це заявив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.
"Україна має перед ООН цілу низку зобов’язань. Всі ж постанови про відправлення миротворчих контингентів закордон були прийняті Верховною Радою..." – сказав він.
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На уточнююче запитання "Тобто, якщо Україна захоче в односторонньому порядку відвести ці контингенти, можливі санкції з боку ООН?", Коваль сказав: "Так".
Як відомо, депутат Анатолій Гриценко закликав українську владу повернути додому миротворчий контингент з Ліберії, Косово та з інших "гарячих точок".
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