РНБО: ООН може ввести санкції, якщо Україна відкличе миротворців

Про це заявив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Україна має перед ООН цілу низку зобов’язань. Всі ж постанови про відправлення миротворчих контингентів закордон були прийняті Верховною Радою..." – сказав він.

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На уточнююче запитання "Тобто, якщо Україна захоче в односторонньому порядку відвести ці контингенти, можливі санкції з боку ООН?", Коваль сказав: "Так".

Як відомо, депутат Анатолій Гриценко закликав українську владу повернути додому миротворчий контингент з Ліберії, Косово та з інших "гарячих точок".