У МВС виключають повторення донецького сценарію в Харкові

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Обозреватель.

"Можу вас запевнити, що в Харкові зараз злагоджено працюють губернатор Харківської області Ігор Балута, голова харківської міліції Анатолій Дмитрієв, начальник СБУ Олександр Пивоваров, які користуються підтримкою громадян і мають значну кількість інформації", - зазначив він.

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Геращенко запевнив, що по камерах, які стоять на головній площі Харкова, МВС зможе ідентифікувати всіх учасників різноманітних мітингів.

"Я вам скажу, що у нас на площі (хай чують всі громадяни-сепаратисти) давно стоять камери, з яких ідентифіковані всі виступаючі на всіх мітингах. Вся ця інформація записана", - сказав він.