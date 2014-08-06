Екс-посол США у Росії: "звільнення" Донбасу для Путіна тепер недосяжна ціль

Про це у статті опублікованій виданням "Політіко" пише колишній посол США у Росії Майкл Макфол, передає "Голос Америки".

"Після анексії Криму, Путін спробував реалізувати схожий сценарій на сході України. Він нагадав світу, що територія, яку він тепер називає Новоросія, колись була частиною російської імперії і розкритикував більшовиків за передачу цієї території. Підпорядковані йому ЗМІ почали називати розпочату ним кампанію "Російською весною", стверджуючи, що це практично відголос Арабської весни, і Росія виступає визволителем репресованих етнічних росіян на сході України; на Twitter та Вконтакте було мобілізовано десятки тисяч людей, щоб роздмухати підтримку ідеї незалежності Новоросії", - пише колишній посол США у Росії.

"Все це нічого не дало. Повстанці на сході України не змогли мобілізувати значні групи населення на підтримку ідеї сепаратизму. Зрештою, українська армія дала відсіч, відновила контроль над багатьма містами та селищами, захопленими повстанцями. Путін більше не згадує про Новоросію. Він розуміє, "визволення" регіону тепер недосяжна мета", - пише американський дипломат.

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За таких умов, Путін намагатиметься утримати програму мінімум - створення ситуації перманентного неспокою у Східній Україні та сумнівного суверенітету Києва щодо цієї територією.

"Таким чином цей регіон стане подібним до інших так званих "заморожених конфліктів" у Грузії, Молдові та Азербайджані, які не вирішено з часу розвалу СРСР", - пише дипломат.

"Здається у Росії вважають, що якщо повстання зможе триматись роками, чи навіть десятиріччями - новий режим у Києві навряд чи зможе консолідувати країну, і Захід не наполягатиме на входженні України до ЄС та НАТО".

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Макфол висвовлює сподівання, що Путін все ж не надішле війська до України. На думку колишнього посла США у Росії, у разі вторгнення до України Росія у довготерміновій перспективі зазнає величезних військових, економічних та дипломатичних втрат.

При цьому у статті Макфол наводить численні приклади того, як Путін діє всупереч, здавалось б очевидним, інтересам Росії.