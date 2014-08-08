Батальйон "Айдар" затримав мера Олександрівська при спробі втекти з міста

15:08, 08 серпня 2014
Політика
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Резніка затримали на блокпосту українських силовиків – він намагався втекти під виглядом мирного жителя.

Бойцы батальона

Сьогодні опівдні бійці батальйону "Айдар" затримали мера міста Олександрівськ Луганської області Вадима Резніка.

Про це повідомляє ТСН.

Резніка затримали на блокпосту українських силовиків у місті Щастя – він намагався втекти з обласного центру під виглядом мирного жителя.

Як повідомляється, українським військовим мер розповідав, що "їде до тещі – привезти продукти та допомогти в городі".

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня бійці батальйону «Айдар» затримали мера Луганська Сергія Кравченка при спробі виїхати з міста.

Водночас Луганська міська рада заперечує намір Кравченка виїхати з Луганська до Росії. Прес-служба міської ради зазначила, що Кравченко прямував до Києва, де планував зустрітися з керівництвом країни.

Довідка УНІАН. Кравченко є мером Луганська з квітня 2006 року. З січня 2005 року - голова Луганської міської організації Партії регіонів. Під час зимових подій на Майдані в Києві активно підтримував дії тодішньої влади.

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