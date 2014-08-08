Батальйон "Айдар" затримав мера Олександрівська при спробі втекти з міста

Сьогодні опівдні бійці батальйону "Айдар" затримали мера міста Олександрівськ Луганської області Вадима Резніка.

Про це повідомляє ТСН.

Резніка затримали на блокпосту українських силовиків у місті Щастя – він намагався втекти з обласного центру під виглядом мирного жителя.

Як повідомляється, українським військовим мер розповідав, що "їде до тещі – привезти продукти та допомогти в городі".

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня бійці батальйону «Айдар» затримали мера Луганська Сергія Кравченка при спробі виїхати з міста.

Водночас Луганська міська рада заперечує намір Кравченка виїхати з Луганська до Росії. Прес-служба міської ради зазначила, що Кравченко прямував до Києва, де планував зустрітися з керівництвом країни.

Довідка УНІАН. Кравченко є мером Луганська з квітня 2006 року. З січня 2005 року - голова Луганської міської організації Партії регіонів. Під час зимових подій на Майдані в Києві активно підтримував дії тодішньої влади.