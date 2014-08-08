Постпред Литви в ООН: В окупованому Криму дискримінують українців

Представник Литви в ООН Раймонда Мурмокайте заявила про дискримінацію етнічних українців, кримських татар та інших нацменшин у Криму.

Про це вона сказала під час виступу на засіданні СБ ООН, повідомляє Українська правда.

Читаючи доповідь помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича, Мурмокайте заявила, що залякування і дискримінація щодо етнічних українців, кримських татар, представників інших релігійних і національних меншин триває.

Вона нагадала, що лідери кримських татар Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв не можуть повернутися на батьківщину - до Криму.

За її словами, станом на 15 липня 13381 осіб втекли з Криму і ще більше тимчасово переміщених осіб очікується надалі.

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Представник Литви в ООН Раймонда Мурмокайте здивована тим, що Росія ні разу не засудила викрадення людей на Донбасі бойовиками.

"Сепаратисти захопили приблизно 800 чоловік. Де знаходяться більше 400 осіб не відомо. Росія ніколи це не засуджувала. Вона постійно вимагає засудити дії України", - заявила Мурмокайте, посилаючись на дані доповіді помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича.

Також представник Литви заявила про незаконні військові трибунали, скоєні бойовиками Гіркіна.