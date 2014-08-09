Українська армія звільнила Велику Вергунку на Луганщині - активіст
14:43, 09 серпня 2014Політика
0 0
У Луганську селище Велика Вергунка з населенням близько 6 тис. чоловік узято під контроль українськими військовими.
Армія звільнила Велику Вергунку / Фото УНІАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, а також член його суспільної організації, які стали очевидцями того, що відбувається.
Читайте такожБійці АТО взяли під контроль Мар'їнку
Крім того, Снєгірьов повідомив, що в даний час йдуть бої в центрі міста Красний Луч.
Так, українська авіація завдала удари по скупченням терористів - в районі заводу «Стандарт» і блокпосту в районі Штергресс, на виїзді в місто Сніжне.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter