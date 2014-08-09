Українська армія звільнила Велику Вергунку на Луганщині - активіст

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, а також член його суспільної організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

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Крім того, Снєгірьов повідомив, що в даний час йдуть бої в центрі міста Красний Луч.

Так, українська авіація завдала удари по скупченням терористів - в районі заводу «Стандарт» і блокпосту в районі Штергресс, на виїзді в місто Сніжне.