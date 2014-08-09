На Майдані біля стели згоріло близько половини наметів

Згоріло близько половини наметів біля стели Незалежності, а вцілілі намети почали розбирати активісти, які беруть участь в наведенні порядку в центрі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, у ліквідації пожежі задіяні три спеціальні машини пожежно-рятувальної служби.

При цьому на іншій стороні Майдану за сценою між фонтанами залишили лише одну палатку з усіх, що були тут раніше. Це намет Нацгвардії України, яка допомагає в мобілізації добровольців на схід України. З цієї території зараз виносять останнє сміття.

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Водночас під Головпоштамтом ще залишаються сім наметів, але їх мешканці активно збирають свої речі.

Зараз у Києві йде сильний дощ.