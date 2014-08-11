За час проведення АТО загинули 568 українських військових та понад 2,1 тисячі отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 24 поранено

За його словами, за весь час проведення АТО загинули 568 українських військовослужбовців та 2 тис. 120 отримали поранення.

Лисенко додав, що усім пораненим була надана медична допомога.