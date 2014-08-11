За час проведення АТО загинули 568 українських військових та понад 2,1 тисячі отримали поранення
13:07, 11 серпня 2014Військо
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За час проведення АТО загинули 568 українських військових та 2 тис. 120 отримали поранення.
Усім пораненим була надана медична допомога/ Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 24 поранено
За його словами, за весь час проведення АТО загинули 568 українських військовослужбовців та 2 тис. 120 отримали поранення.
Лисенко додав, що усім пораненим була надана медична допомога.
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