Кабмін створив службу у справах учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після відвідання Центрального військового госпіталю Міністерства оборони.

«Кабінет міністрів ухвалив рішення створити окрему держслужбу у справах учасників АТО – ветеранів і інвалідів. Вона має опікуватися соціальним забезпеченням учасників АТО, зокрема їх реєстрацією. Вона має займатися працевлаштуванням, медичною реабілітацією, психологічною реабілітацією і забезпечувати житлом сім'ї, які залишилися без годувальника», - сказав Яценюк.Читайте такожВ АТО беруть участь 50 тисяч чоловік – Яценюк

При цьому він відзначив, що спочатку Кабмін планував створити не службу, а міністерство у справах учасників АТО і винести це питання на розгляд парламенту. Проте, за його словами, парламентарії не висловили однозначної підтримки такому рішенню.

«Тому що вони зараз перед виборами, почнуться торги, хто буде міністром», - додав Яценюк.