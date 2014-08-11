Росія скорочує поставки військової техніки бойовикам на сході України
15:18, 11 серпня 2014Політика
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Росія скорочує поставки військової техніки бойовикам на сході України.
Росія скорочує поставки військової техніки бойовиків на сході України / spbdnevnik.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На тих напрямках, які традиційно використовуються, фіксуються переміщення військової техніки, але вже не в такій великій кількості, як це було раніше», - заявив він.Читайте такожТимчук: РФ не може забезпечити необхідну кількість найманців на Донбасі
Нагадаємо, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук сьогодні повідомив, що блокувати перекидання зброї бойовикам з РФ без втрат серед силовиків зараз неможливо.
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