Росія скорочує поставки військової техніки бойовикам на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На тих напрямках, які традиційно використовуються, фіксуються переміщення військової техніки, але вже не в такій великій кількості, як це було раніше», - заявив він.Читайте такожТимчук: РФ не може забезпечити необхідну кількість найманців на Донбасі

Нагадаємо, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук сьогодні повідомив, що блокувати перекидання зброї бойовикам з РФ без втрат серед силовиків зараз неможливо.