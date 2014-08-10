Доставка гуманітарних вантажів з РФ має здійснюватись лише за згоди Києва - Штайнмаєр

На його переконання, доставка гуманітарних вантажів з Росії до України має здійснюватись ”винятково за чіткої згоди українського уряду”, , повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на AFP.

Німецький міністр зазначає, що цю позицію разом з німецьким урядом розділяє також низка європейських партнерів.

Контроль доставки гуманітарної допомоги для мирних жителів сходу України, на думку глави німецького МЗС, можуть здійснювати міжнародні організації на кшталт Червоного хреста.

Штайнмаєр наголосив на важливості того, що ”між Росією та Україною, схоже, було досягнуто принципової згоди з питання доставки гуманітарних вантажів, деталі організації якої має узгодити контактна група”.

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Міністр водночас зауважив, що ”з великим занепокоєнням спостерігає за тим, як гуманітарна ситуація цивільного населення, передусім, у Донецьку та Луганську надалі погіршується”.

”Ми дуже серйозно сприймаємо цей розвиток подій і тому вже на початку липня збільшили розмір німецької гуманітарної допомоги до 3,5 мільйонів євро”, - нагадав Штайнмаєр.

Німеччина співпрацює в цьому питанні з такими міжнародними організаціями як Червоний хрест, Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців та Бюро ООН з координації гуманітарної допомоги, сказав він.

Нагадаємо, що днями НАТО, а також низка лідерів країн Заходу застерігали Росію від введення на територію України військ під виглядом миротворців, котрі супроводжують гуманітарну допомогу.