В ЄС пояснили, чому прийняли санкції третього рівня проти Росії

Про це мова йде у спільній заяві президента Європейської Ради Хермана Ван Ромпея та президента Європейської комісії Жозе Мануела Баррозу, розповсюдженій в Брюсселі у зв’язку з ухваленням рішення щодо запровадження проти Росії санкцій третього рівня.

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"Сьогодні Європейський союз погодив пакет значних додаткових обмежувальних заходів, спрямованих на секторальне співробітництво та обмін з Російською Федерацією", - говориться в заяві.

В ній Херман Ван Ромпей та Жозе Мануел Баррозу пояснили, чому Євросоюз зважився на цей крок. "Коли спіраль насильства виходить з під контролю і призводить до вбивства майже 300 мирних жителів з Нідерландів в Малайзії, ситуація вимагає термінових і рішучих заходів реагування", йдеться в спільній заяві.

"Європейський союз буде виконувати свої зобов'язання щодо захисту і забезпечення безпеки своїх громадян. Європейський союз буде підтримувати своїх сусідів і партнерів", - пообіцяли в заяві керівники ЄС, наголосивши на неприпустимості анексії території та навмисній дестабілізації сусідньої суверенної країни, що "не може бути прийнято в XXI столітті в Європі".