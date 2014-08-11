Українські правозахисники та польський депутат завтра планують зустрітися із льотчицею Савченко

Українські правозахисники та депутат польського Сейму завтра, 12 серпня, приїдуть до Воронежа (РФ) для зустрічі з викраденою в Україні українською льотчицею Надією Савченко, яка утримується в місцевому СІЗО.

Про це УНІАН повідомили організатори поїздки.

До складу делегації входять троє осіб: представник Центру громадянських свобод (Україна) Валерій Рибак, від Фундації «Відкритий діалог» (Україна) Петро Охотін та депутат Сейму Республіки Польща Анджей Левандовський.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була захоплена терористами у полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

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Льотчицю утримують у СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.