Росія планує розгорнути авіабазу в Білорусі
02:06, 12 серпня 2014Політика
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Після укладення міжурядового договору Росія планує розгорнути авіабазу в Білорусі.
Росія планує розгорнути авіабазу в Білорусі / vitalykuzmin.net
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.
Військово-повітряні сили РФ після укладання міжурядового договору між Росією і Білоруссю готові розпочати розгортання авіабази у Барановичах (Брестська область).
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Головнокомандувач ВПС Віктор Бондарєв відзначив, що для створення бази "усе є, єдине, на що чекаємо, – укладання міжурядового договору. Після цього приступимо до цих заходів у повному обсязі".
Головком уточнив, що йдеться про базування винищувачів Су-27.
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