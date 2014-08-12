Росія планує розгорнути авіабазу в Білорусі

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Військово-повітряні сили РФ після укладання міжурядового договору між Росією і Білоруссю готові розпочати розгортання авіабази у Барановичах (Брестська область).

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Головнокомандувач ВПС Віктор Бондарєв відзначив, що для створення бази "усе є, єдине, на що чекаємо, – укладання міжурядового договору. Після цього приступимо до цих заходів у повному обсязі".

Головком уточнив, що йдеться про базування винищувачів Су-27.