У ПР кажуть, що залишили повну казну, та захоплюються талантом Тимошенко

13:38, 08 лютого 2008
Політика
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У ПР вважають, що вже прийшов час прем’єр-міністру Юлії Тимошенко відповідати за «лютневий провал», який стався замість розрекламованого нею прориву... Стиль Тимошенко шукати винних, коли їй не вдається чергова авантюра, вже не спрацьовує”, - йдеться у заяві Партії регіонів, розміщеній на сайті партії

Автори заяви пригадали прем’єрці “провокації, які здійснювали під час виборчої кампанії підконтрольні БЮТ бізнесмени, штучно підвищуючи ціни для того, щоб викликати невдоволення громадян”. А також політичну кризу (напевно нинішню – ред.), яка “негативно відбивається на добробуті людей”. Та “неврівноважені, невивірені і ризиковані дії” самої очільниці уряду.

”Ми залишили помаранчевій владі повну казну, тверді домовленості про постачання енергоносіїв, добре підготовлену країну до зими і стабільний заділ для поступального розвитку, - стверджують автори заяви та дивуються: “Який талант руйнівника треба мати, щоб розтринькати все це всього за місяць перебування при владі!”.

Водночас у ПР вважають наклепницькими звинувачення “на нашу адресу, які звучать нині з вуст Юлії Тимошенко”, зокрема “про те, що в стрімкому рості інфляції, в підвищенні цін, які шокували людей цього місяця, винен уряд Януковича”. Та закликають керівника уряду “приступити нарешті до системної копіткої праці, яку не здатний замінить навіть найкращий піар”.

 

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