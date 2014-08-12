Дані розслідування катастрофи "Боїнга" оприлюднять за згодою сторін – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник генпрокурора Юрій Бойченко.

За його словами, наразі в ході розслідування тривають експертизи та інші слідчі дії — їхні результати будуть оприлюднені по завершенню розслідування та за згодою всіх сторін, які уклали відповідну угоду.

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Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.