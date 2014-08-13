Справу про обстріл будинку львівського мера Садового поки не розкрито - Геращенко

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.

"Поки це злочин на жаль не розкрито. Слідство розглядає кілька версій", - написала Геращенко.

Слідство розглядає кілька основних версій події : терористичний акт з метою дестабілізації ситуації у Львові; акт залякування мера Львова з метою спонукати зробити ті чи інші дії; конфлікт з кимось з місцевих кримінальних авторитетів і такого роду помста і залякування одночасно; хуліганство. Читайте такожНевідомі обстріляли будинок мера Львова, можливо, з протитанкової зброї

Крім цього, Геращенко прокоментував затримання 6 осіб, які мали намір переправити велику партію зброї і вибухівку із зони АТО в Закарпатті.

"І вчинили по Закону (правоохоронці - Ред.) ! Та вилучили зброю у цих хлопців, хоч би якими патріотами вони не були в душі. Тому що Закон повинен бути один для всіх і для міліціонерів і для патріотів і навіть (зараз мене буде знищувати вкрай патріотична частина Фейсбуку ) для терористів!", - зазначив Геращенко.

Він нагадав, що стаття 263 Кримінального кодексу забороняє незаконне придбання, продаж, перевезення, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин.