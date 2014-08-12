Злочинці намагалися переправити велику партію зброї із зони АТО до Закарпаття

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, під час проведення оперативних заходів працівниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області була отримана інформація щодо наміру групи осіб переправити з зони проведення антитерористичної операції значну партію зброї, боєприпасів та вибухівки до Закарпаття. Про що вони повідомили львівських колег.

У результаті операції працівники УБОЗ ГУМВС України у Львівській області, спільно з працівниками СБМ ГУМВС та ДАІ на залізничному переїзді у місті Стрий близько 1.00 години зупинили два автомобілі Jeep Grand Cheroke на чеській реєстрації.

При огляді першого автомобіля виявлено та вилучено предмети зовні схожі на: автомат АКМ №420808 «DUMMY», автомат МШ №4858; 7,62Х39, автомат №32364; 7,62Х39, автомат АКСУ №422038 «DUMMY», автомат АКСУ №421441, гранатомет РПГ-22 №ДМ10348, гранатомет РПГ-22 №6Г18ВА31 0847, кулемет ПК №АК776, гвинтівку «Сайга» №1018713; 7,62Х39, гвинтівку «Тигр» №ЛО9503131 з оптичним прицілом марки «Пілат», карабіни форт-202 №02233 та форт-201 №МГ7520, мисливську рушницю №2676, пневматичну гвинтівку «made in Germany» №05141516, 4 гранати РГД-5, 3 гранати Ф-1, 1 гранату РГО з запалом, 2 гранати РГН з запалом, 1 гранату ВОГ-17М з запалом, 7 запалів до гранат УЗРГМ, 49 магазинів АК, споряджених набоями калібру 5.45 мм, 6 магазинів АК порожніх, 4 магазини СГД споряджені набоями 7,62 мм, набої розсипом та в цинках калібру 7,62 та 5,45 мм та інші речі.

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При огляді другого автомобіля виявлено та вилучено предмети зовні схожі на: гранату РГД-5 з запалом, магазин до АК споряджений 30 набоями калібру 5,45 мм, магазин споряджений 20 набоями калібру 7,65 мм, 3 штик-ножа, 2 радіостанції.

Автомобілі було затримано із використанням вогнепальної зброї у зв’язку з відмовою водіїв зупинитися. Правоохоронці здійснили постріли по колесах автомобілів. Постраждалих немає.

Затримані особи доставлені в Стрийський МВ ГУМВС України у Львівській області. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.