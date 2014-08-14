У Харцизьку бойовики попередили жителів про "бомбардування" перед залпами у бік Зугреса

Про це УНІАН повідомили місцеві жителі, які стали очевидцями того, що відбувається.

«Учора увечері озброєні бойовики батальйону «Схід» їздили на автобусі вулицями Харцизька і всіх попереджали про те, що «о 18 годині буде бомбардування від Нацгвардії», змусили продавців закрити центральний ринок, всі магазини, пошту та ін. Зокрема, на вул. Вокзальній всіх жителів закликали піти в укриття», - повідомили очевидці.

Після чого, як розповіли місцеві жителі, у проміжку між 18.00 і 19.00 зі східного боку Харцизька у бік Зугреса, по житлових кварталах було зроблено близько 6 пострілів з важкої артилерії.

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За словами очевидців, на місці обстрілу сьогодні багато руйнувань будівель і є жертви серед мирних жителів.