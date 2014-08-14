Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про підвищення престижності шахтарської праці

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону “Про підвищення престижності шахтарської праці” (щодо працівників калійномагнієвих копалень, № 3574).

Як передає кореспондент УНІАН, за нього проголосував 281 народний депутат із 313 зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроект покликаний включити до переліку осіб, на яких розповсюджується дія Закону “Про підвищення престижності шахтарської праці”, колишніх працівників калійномагнієвих копалень.