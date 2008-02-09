«Розвиток Харкова треба відділити від жаху і кошмару, який панує тут»

Законопроект про особливий статус Харкова, який нещодавно зареєстрований у Верховній раді, може бути розглянутий парламентом у березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ).

Він зазначив, що ситуація в парламенті не дозволить розглянути проект закону раніше.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, депутати, які утворили парламентську групу «За Харків!», підтверджують свою налаштованість приступити до реалізації багатьох програм, спрямованих на розвиток міста і регіону. І зазначений закон, у разі його ухвалення, сприятиме цьому.

«Закон про Харків – не піар-акція, а вимога життя, і його прийняття відкриє широкий процес відродження краю», - сказав він.

Депутат висловив стурбованість ситуацією, що склалася у Харкові, коли усі ідеї та пропозиції щодо змін «гальмуються чиновниками».

«Розвиток міста треба відділити від політики, від цього жаху і кошмару, який панує тут», – зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

«Харків сприймається в анекдотичному світі через певних чиновників. Потрібні зміни, а у нас одне патякання», - додав він, говорячи про нагальну необхідність відродити віру та інтерес до Харкова з боку бізнесменів та інвесторів усього світу.

Також О.ФЕЛЬДМАН наголосив на необхідності широкого обговорення у Харкові закону про статус міста і висловив сподівання, що місцеві депутати, політики, бізнесмени і влада сприятимуть відродженню краю і створенню позитивного іміджу обласного центру.

Як повідомляв УНІАН, депутат О.ФЕЛЬДМАН розробив проект закону «Про особливий статус міста Харків», метою якого є приведення законодавства України у відповідність із Європейською хартією місцевого самоврядування і Рекомендаціями Ради Європи №48 (1998) і №102 (2001) щодо місцевої і регіональної демократії в Україні.

Депутатське об’єднання «За Харків!» було створене у листопаді 2007 року за ініціативою народного депутата України О.ФЕЛЬДМАНА (БЮТ). До групи увійшли 9 народних депутатів, серед яких Василь ГРИЦАК (ПР), Віктор КОРЖ (ПР), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Олексій ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ), Віталій ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ) і Петро ЮЩЕНКО («НУ–НС»). Представляти депутатське об`єднання доручено О.ФЕЛЬДМАНУ. За його словами, відсутність механізмів захисту інтересів харківського міського і регіонального співтовариства, а також їх цивілізованого лобіювання на державному рівні й стало передумовою створення об’єднання депутатів за регіональною ознакою.