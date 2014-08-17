У Німеччині намагалися розкопати могилу Бандери

Глава МЗС Павло Клімкін заявив про те, що могилу Степана Бандери у Мюнхені не підривали. За словами міністра, вандали спочатку зламали хрест на могилі, а потім почали її розкопувати.

”Могилу Бандери у Мюнхені не підірвали. Вандали зламали хрест і почали розкопувати могилу. Консул і поліція вже там”, - йдеться у повідомленні Клімкіна у Twitter.

Він також пообіцяв, що «справу контролюватиму особисто і попрошу колегу Штайнмаєра також підтримати нас. Німецька поліція має спрацювати».

Сьогодні активіст та депутат "Свободи" Олександр Аронець на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в Мюнхені в Німеччині невідомі підірвали могилу українського націоналіста та провідника ОУН Степана Бандери.

За його словами, зробити це зловмисники могли для того, аби патріоти не змогли перепоховати Бандеру в Україні.