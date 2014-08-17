У переговорах щодо України терміново потрібний новий політичний імпульс - Глава МЗС Німеччини

Такий запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері напередодні переговорів з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним, Росії Сергієм Лавровим та Франції Лораном Фабіусом, які мають відбутися цією неділі у столиці Німеччини.

”Нам терміново зараз потрібен новий політичний імпульс”, - переконаний Штайнмайєр.