У переговорах щодо України терміново потрібний новий політичний імпульс - Глава МЗС Німеччини

16:03, 17 серпня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що для пошуку вирішення кризи в Україні терміново потрібний новий політичний імпульс. 

Штайнмайєр візьме участь у переговорах в Берліні / УНІАН

Такий запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері напередодні переговорів з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним, Росії Сергієм Лавровим та Франції Лораном Фабіусом, які мають відбутися цією неділі у столиці Німеччини.

”Нам терміново зараз потрібен новий політичний імпульс”, - переконаний Штайнмайєр.

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