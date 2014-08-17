У переговорах щодо України терміново потрібний новий політичний імпульс - Глава МЗС Німеччини
16:03, 17 серпня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що для пошуку вирішення кризи в Україні терміново потрібний новий політичний імпульс.
Штайнмайєр візьме участь у переговорах в Берліні / УНІАН
Такий запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері напередодні переговорів з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним, Росії Сергієм Лавровим та Франції Лораном Фабіусом, які мають відбутися цією неділі у столиці Німеччини.
”Нам терміново зараз потрібен новий політичний імпульс”, - переконаний Штайнмайєр.
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