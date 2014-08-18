Ніч у Донецьку пройшла відносно спокійно
09:58, 18 серпня 2014Політика
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Ніч з 17 на 18 серпня пройшла відносно спокійно. Ранок у Донецьку почався з залпів з важких знарядь, які, за повідомленнями городян, були чутні практично у всіх районах.
REUTERS
Комунальні служби міста працюють. Аварійні бригади продовжують вести роботи по відновленню пошкоджених електричних мереж, повідомляє прес-служба Донецької міськради.
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Станом на 8.00 18 серпня в Донецьку залишаються знеструмленими 88 трансформаторних підстанцій.
Громадський транспорт працює в штатному режимі. Трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі здійснюють рух згідно з графіками "вихідного дня".
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