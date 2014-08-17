У Донецьку за добу загинули 10 мирних жителів

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

«Всього за добу 16 серпня в результаті бойових дій у Донецьку загинули 10 мирних жителів і 8 дістали поранення різного ступеня тяжкості», - говориться в повідомленні.

Також, за даними міськради, ніч з 16 на 17 серпня в місті пройшла напружено, звуки залпів і вибухів лунали по всьому місту.Читайте такожЗа добу у Донецьку загинули 11 мирних жителів

У Петровському районі в результаті масованих артобстрілів, які тривали всю ніч, постраждали житлові будинки на 6 вулицях. На місці працюють бригади МНС, ступінь пошкоджень встановлюється. Артобстрілу також піддалося і місто Моспине, постраждав 21 житловий будинок приватного сектора, говориться в повідомленні.

Станом на 9.30 обстановка в місті зберігається напруженою. За інформацією жителів, у всіх районах періодично чутні залпи з важких гармат.

Знеструмлено 50 трансформаторних підстанцій, які обслуговують споживачів селищ шахти Абакумово і шахти Трудівська. Роботи з відновлення енергопостачання ведуться, відзначає міськрада.Читайте такожУ Донецьку знову стріляли: загинули ще 4 мирних жителів

Громадський транспорт працює в штатному режимі. Виняток становлять тролейбуси маршруту №7. У зв'язку з небезпечною обстановкою в Червоногвардійському районі Макіївки, рух тролейбусів у цьому напрямі не здійснюється.