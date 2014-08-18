За вербування одеситів росіянина засудили до 5 років ув’язнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що чоловік вступив у злочинну змову з невстановленою особою з метою вербування одеситів для участі у бойових діях у Луганській області.

Читайте такожЗатриманий на кордоні росіянин з $171 тис. підозрюється у фінансуванні терористівКрім того, він намагався завербувати як бійця та снайпера за значну грошову винагороду ще двох мешканців Овідіопольського району, щоб воювати на боці так званої «ЛНР» проти законних військових формувань та правоохоронних органів України.