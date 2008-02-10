Рудьковського викрали непритомним і тримають без лікаря й адвоката?

Родина екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського подала заяву в прокуратуру Києва щодо викрадення особи.

Як повідомляє в неділю прес-служба Рудьковського, у суботу близько 21 години 30 хвилин "п’ятнадцять озброєних осіб в масках, не пред’являючи документів, з використанням фізичної сили захопили Рудьковського у стаціонарному відділенні лікарні, де він знаходився після операції, та повезли у невідомому напрямку".

Прес-служба повідомляє, що у четвер 7 лютого Рудьковському було зроблено операцію на спині. Станом на 9 лютого він знаходився на стаціонарному лікуванні, його стан кваліфікувався як середньої важкості, також, за висновками лікарів, він потребував ще однієї операції. Як зазначено в повідомленні, екс-міністр має підвищений тиск і потребу постійної медичної допомоги.

"Через деякий час з’ясувалося, що Рудьковського направляють до управління СБУ в м.Києві", - повідомляє прес-служба.

За попередньою інформацією прес-служби, "коли його переносили на руках невідомі озброєні особи, Рудьковський не міг самостійно пересуватись і, ймовірно, був без свідомості".

"Представники силових органів не змогли надати офіційні пояснення щодо подій. Точне місце знаходження Рудьковського та його стан наразі невідомі. Відповідно, родиною Рудьковського подано заяву в прокуратуру м.Києва щодо викрадення особи", - йдеться в повідомленні.

"Є аргументовані підозри, що стан Рудьковського значно погіршився, водночас йому відмовлено в отриманні негайної медичної допомоги та послуг адвоката", - заявляє прес-служба.

"Враховуючи те, що провокація мала місце менш ніж за два дні після операції, мета дій силовиків очевидна - завдати непоправної шкоди безпосередньо здоров’ю Рудьковського", - підкреслюється в тексті.

Прес-служба зазначає, що на момент викрадення не було жодного рішення суду щодо Рудьковського про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на будь-який інший. Також наголошується, що Рудьковський особисто та його представники у повній мірі співпрацювали зі слідством. Водночас, слідство здійснювало тиск на представників Рудьковського, про що у прокуратуру подано відповідну скаргу.

Українська правда