В Артемівську, Горлівці та Дебальцеве відновлено телефонний зв'язок - РНБО
18:12, 20 серпня 2014Політика
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У м. Артемівську, Горлівці та Дебальцеве Донецької області відновлено телефонний зв'язок.
У звільнених містах відновлюють телефонний зв'язок / УНІАН
Про це на брифінгу заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, передає РБК-Україна.
"З сьогоднішнього дня в Артемівську, Горлівці, Дебальцеве Донецької області відновлено телефонний зв'язок", - повідомив Лисенко.
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Також за його словами, відновив роботу Інтернет у Горлівці, Сніжному, Єнакієве, Кіровському, Костянтинівці, Торезі, Шахтарську і Амвросіївці.
Лисенко зазначив, що це стало можливим завдяки відновленню електроживлення на регенераторному пункті в Єнакієвому Донецької області.
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