В Артемівську, Горлівці та Дебальцеве відновлено телефонний зв'язок - РНБО

Про це на брифінгу заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, передає РБК-Україна.

"З сьогоднішнього дня в Артемівську, Горлівці, Дебальцеве Донецької області відновлено телефонний зв'язок", - повідомив Лисенко.

Читайте такожУ Луганську знову немає електрики, води і телефонного зв'язку

Також за його словами, відновив роботу Інтернет у Горлівці, Сніжному, Єнакієве, Кіровському, Костянтинівці, Торезі, Шахтарську і Амвросіївці.

Лисенко зазначив, що це стало можливим завдяки відновленню електроживлення на регенераторному пункті в Єнакієвому Донецької області.