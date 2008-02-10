Затриманому Рудьковському терміново потрібна перев`язка

Завідуючий відділом стаціонарного лікування клініки "Борис" Ігор Конівець (саме в цій клініці Рудьковський проходив лікування на момент затримання співробітниками СБУ) заявив журналістам, що екс-міністра затримали не у відділенні стаціонару, а після того, як він залишив приміщення клініки, повідомляє Газета по-київськи.

За деякими даними, це сталося на території клініки, але охорона не мала змоги перешкодити затриманню.

За словами Ігоря Конівця, 7 лютого Миколі Рудьковському справді зробили операцію. На наступний день йому вже дозволили напівпостільний режим і прогулянки по лікарні. У неділю екс-міністру повинні були робити перев`язку, а через п`ять днів зняти шви. Його стан, за словами лікаря, можна охарактеризувати як середньої важкості.

В СБУ ж стверджують, що лікарі засвідчили, що затримання Рудьковського на дві доби не зашкодить його здоров`ю. В понеділок суд повинен прийняти рішення про обрання запобіжного заходу Рудьковському – підписка про невиїзд або утримання під вартою. До цього часу екс-міністр перебуватиме у відділі досудового слідства СБУ.