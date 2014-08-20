ЗМІ: Міністр економіки Павло Шеремета подав у відставку

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в складі Кабінету міністрів.

Шеремета написав заяву під час засідання уряду в середу, 20 серпня, і подав її прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

Читайте такожШеремета розповів, як Україна готується до введення Росією мит на наші товариВидання не має інформації про причини рішення міністра.

Павло Шеремета до свого призначення на міністерську посаду в кінці лютого 2014 року очолював Київську школу економіки.