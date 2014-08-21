ДУС: Янукович витрачав на авіаперельоти 41 млн гривень, Порошенко - у шість разів менше

Про це в інтерв'ю журналу Новое время розповів глава Держуправління справами Сергій Березенко.

"У ЗМІ іноді пишуть: ось, мовляв, ДУС закупило багато авіаперельотів. Але потрібно порівнювати, скільки раніше купували. До прикладу, в нинішньому році ми витратили 6,9 млн гривень, а за часів Януковича (у 2011 році) витрачали 41 млн гривень. З перельотів - залишилася реальна можливість злітати кудись ще максимум п'ять разів. Йде мова про борт №1 - тобто за кордон", - розповів Березенко.Читайте такожБюджет ДУСі скоротять на 250 млн гривень

Він також зазначив, що Порошенко користувався бортом №1 тільки один раз - коли літав до Брюсселя на підписання Угоди про асоціації.

Крім цього, за словами глави Держуправління справами, на внутрішніх рейсах Президент Порошенко літає за свій рахунок.

"Коли я задал йому питання, чи правильно це, чи треба нам перебудовуватися, президент відповів просто: "Я так все життя робив", - розповів Березенко.

Продовження інтерв'ю читайте в новому випуску журналу Новое время 22 серпня.