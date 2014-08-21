На Донеччині звільнився мер, що співпрацював із терористами

Про це заявив на своїй сторінці Facebook депутат Єгор Фірсов.

"Міський голова Новогродівки Олександр Антоненко, виключно тямущий чоловік, вчора він зрозумів, що він і сучасна Україна несумісні. І як наслідок - пішов у відставку. Ця людина організовувала референдум, проводила проросійські мітинги і вішала прапори ДНР!", - написав депутат.

Читайте такожБатальйон "Айдар" затримав мера Олександрівська при спробі втекти з містаОкрім того, опубліковано фото заяви Антоненка.

"Прошу достроково припинити мої повноваження на посаді Новогородовского міського голови з 21.08.2014 р.", - йдеться в документі.