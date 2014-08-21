У п'яти районах Донецька відновлено водопостачання

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

У повідомленні нагадується, що 17 серпня о 18.40 була знеструмлена Верхньокальміуська фільтрувальна станція, яка забезпечувала водою мільйонний Донецьк, і місто залишилося без води.

"Завдяки компетентності персоналу КП «Донецькміськводоканал» і правильним діям у цій ситуації, на момент припинення подачі води на місто вдалося максимально зберегти запас води в резервуарах водопровідних вузлів", - зазначають у міськраді.

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Так, 18, 19 і 20 серпня було організовано підвезення води з цих резервуарів для населення у всі райони міста, а також у медичні установи і харчові підприємства.

20 серпня було завершено роботи з відновлення електропостачання Верхньокальміуської фільтрувальної станції.

21 серпня до кінця дня планується відновити водопостачання в повному обсязі у всіх районах міста. Водночас наголошується, що в повному обсязі вода подаватиметься всім споживачам з 19 до 22 години, а решту часу – з перебоями.

У зв'язку з тим, що роботи з відновлення водопостачання ще виконуються, протягом дня до Ленінського, Кіровського, Куйбишевського, Петровського, Будьоннівського, Калінінського, Київського районів ще будуть направлені машини для підвезення технічної води.