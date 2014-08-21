В РНБО не бачать сенсу у зміні формату АТО

21:45, 21 серпня 2014
Політика
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Сенсу вводити інший режим дій на сході України замість АТО немає.

Лисенко: зміни АТО не потребує / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожЧервоний Хрест закликає не розміщувати вогневі точки в житлових кварталах“Поки що ми не спостерігаємо масованого переходу через кордон України тих тисяч російських військ (які сконцентровані поблизу українського кордону - УНІАН), тому зміни АТО не потребує”, - сказав Лисенко.

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