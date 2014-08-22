Нємцов: У Москві готуються до маршу проти війни в Україні
00:07, 22 серпня 2014Політика
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Російський опозиційний Комітет протестних дій планує провести 21 вересня в Москві Загальноросійський марш миру
У Москві готуються до маршу проти війни в Україні / facebook.com/boris.nemtsov
Про це у "Фейсбуці" повідомив опозиціонер Борис Нємцов.
"Байдуже дивитися на братовбивчу війну на сході України неможливо. Партія війни на чолі з Путіним продовжує її розпалювати поставками зброї, бойовиків і грошей. Треба з цим кінчати. Сьогодні Комітет протестних дій прийняв рішення провести 21 вересня в Москві Загальноросійський Марш Миру. Треба зупинити війну", - підкреслив Нємцов.
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Нагадаємо, в березні цього року відбувся багатотисячний Марш миру. Росіяни також протестували проти військових дій на території України.
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