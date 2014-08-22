Нємцов: У Москві готуються до маршу проти війни в Україні

Про це у "Фейсбуці" повідомив опозиціонер Борис Нємцов.

"Байдуже дивитися на братовбивчу війну на сході України неможливо. Партія війни на чолі з Путіним продовжує її розпалювати поставками зброї, бойовиків і грошей. Треба з цим кінчати. Сьогодні Комітет протестних дій прийняв рішення провести 21 вересня в Москві Загальноросійський Марш Миру. Треба зупинити війну", - підкреслив Нємцов.

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Нагадаємо, в березні цього року відбувся багатотисячний Марш миру. Росіяни також протестували проти військових дій на території України.