Названа причина аварії на залізниці в Черкаській області

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області. "22 серпня о 6.35 в чергову частину оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що на 72 км відрізка Шевченківського відділку Одеської залізниці на вході в ст. "Городище" під час руху вантажного поїзда №1468 (36 вагонів з них 35 цистерн), що слідував від станції Миронівка до станції Кременчук сталося сходження з рейок 20 цистерн з мазутом, 11 з яких зійшли з рейок і спалахнули в результаті розливу мазуту на площі 1250 кв. м.

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Причиною аварії стало пошкодження осі однієї з товарних цистерн з мазутом на стрілці при в'їзді на станцію, що і призвело до відриву вагонів на швидкості від основного складу поїзда.

На місці аварії працює мобільно-оперативна група та штаб управління ДСНС в кількості 25 чоловік, 45 курсантів Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.