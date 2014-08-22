За фактом аварії на залізниці в Черкаській області відкрито справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, Шевченківська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом транспортної події на станції "Городище" Черкаської області із залізничним составом, який містив цистерни з нафтопродуктами.

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Установлено, що сьогодні близько 6 години ранку на станції "Городище" внаслідок сходження з рейок сталося перекидання вагону, в результаті чого загорілись дві цистерни з нафтопродуктами та, в подальшому, близько 10-ти сусідніх із залізничною колією будівель.

За даним фактом слідчим відділом лінійного відділу на станції ім. Т. Шевченка Управління МВС на Одеській залізниці зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що заподіяло велику матеріальну шкоду").

Наразі витікання нафтопродуктів за межі цистерн та пожежа будинків приватного сектору в місті Городище на Черкащині локалізовані, зазначають в прокуратурі Черкаської області.