Пан Гі Мун стурбований російським гумконвоєм в Україні

Відповідна заява генсека ООН оприлюднена у п'ятницю.

"Генеральний секретар ООН з глибокою стурбованістю відзначає повідомлення про те, що російський гуманітарний конвой перетнув кордон України без дозволу української влади. У той час, як гуманітарна ситуація погіршується, будь-які односторонні діі мають потенціал посилити і без того небезпечну ситуацію в Східній Україні", - зазначається у заяві.

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У цьому зв'язку генсек ООН закликав всі сторони, зокрема Україну і Російську Федерацію продовжувати працювати разом в координації з міжнародною спільнотою, щоб забезпечити доставку гуманітарноі допомоги до найбільш постраждалих районів. "Він повторив, що всі сторони повинні продовжувати проявляти максимальну стриманість і уникати ескалації", - наголошують в ООН.

У цьому зв'язку генсек привітав заяву президента Петра Порошенка стосовно того, що Україна зробить все можливе, щоб не допустити більш тяжких наслідків у результаті переміщення конвою на територіі України.