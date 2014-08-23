У Харківській області підірвали залізничну колію

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») закрила рух поїздів непарною колією на перегоні Зміїв - Занки в Харківській області через вибух на залізничній колії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, в результаті події постраждалих немає.

«Сьогодні, 23 серпня, о 4/20 на перегоні Зміїв - Занки Південної залізниці через поштовх машиніст приміського потягу №6407 сполученням Харків-Пасажирський - Ізюм - Єрьомін застосував екстрене гальмування. Причина - вибух невідомого пристрою, і як результат - пошкодження 0,5 м непарної колії під шостим (з голови) вагоном потягу», - сказано в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що через вибух даної ділянки було затримано три приміські поїзди.