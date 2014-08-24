Оприлюднено список людей, які перебувають в полоні на Донбасі

02:23, 24 серпня 2014
Політика
5 0

Перелік публікують за дорученням Президента України.

Украина / REUTERS

Центр звільнення полонених (ГО «Офіцерський корпус») оприлюднив перелік осіб, полонених на Донбасі, щодо яких проводить роботу з пошуку і звільнення з полону станом на 22 серпня.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

Як зазначили в «Офіцерському корпусі», перелік публікують за дорученням Президента України.

Читайте такожУ Міноборони заявляють, що в полоні терористів - більше тисячі людей

«Звертаємося до всіх громадян України, державних і громадських організацій, Міністерства оборони України, МВС, СБУ, КМУ, ВРУ і міжнародних організацій з проханням про допомогу в уточненні даних щодо тих людей, чиї імена вже є у списку, і щодо тих, кого у списку немає», – зазначили в ГО «Офіцерський корпус».

Наразі у переліку 501 особа.

публикацияЦентр звільнення полонених.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter