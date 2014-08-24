Оприлюднено список людей, які перебувають в полоні на Донбасі

Центр звільнення полонених (ГО «Офіцерський корпус») оприлюднив перелік осіб, полонених на Донбасі, щодо яких проводить роботу з пошуку і звільнення з полону станом на 22 серпня.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

Як зазначили в «Офіцерському корпусі», перелік публікують за дорученням Президента України.

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«Звертаємося до всіх громадян України, державних і громадських організацій, Міністерства оборони України, МВС, СБУ, КМУ, ВРУ і міжнародних організацій з проханням про допомогу в уточненні даних щодо тих людей, чиї імена вже є у списку, і щодо тих, кого у списку немає», – зазначили в ГО «Офіцерський корпус».

Наразі у переліку 501 особа.