Маріуполь перебуває під контролем і захистом підрозділів Нацгвардії - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на штаб АТО в Маріуполі.

У повідомленні наголошується, що терористи через російські ЗМІ поширюють інформацію, що нібито військовослужбовці Національної гвардії залишають місто Маріуполь.

Ця інформація не відповідає дійсності і ще раз свідчить про панічні настрої в рядах терористів і спробах викликати паніку серед місцевого населення, підкреслили в штабі АТО в Маріуполі. І офіційно заявили, що місто Маріуполь знаходиться під контролем і захистом підрозділів Національної гвардії України та інших підрозділів об`єднаних сил АТО, і військовослужбовці докладають всі зусилля для того, щоб забезпечити безпеку жителів і не допустити прориву бойовиків в місто.

Крім того, на телефон довіри об`єднаних сил АТО в Маріуполі надходять повідомлення від місцевих жителів про те, що в місті активізувалася діяльність груп людей, які агітують місцеве населення на вступ до самопроголошеної «Донецьку народну республіку».

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Командування об`єднаних сил АТО в Маріуполі звернулося до місцевих жителів з проханням повідомляти про подібні випадки в правоохоронні органи і не піддаватися на заклики терористів. Факт активізації діяльності цих груп свідчить про те, що місцеве населення категорично засуджує і не підтримує діяльність терористів, підкреслено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, залишки колони, яка сьогодні зранку намагалася вийти на трасу, яка веде до Маріуполя, були зупинені та атаковані зведеною бойовою групою сил АТО.

Про це під час вечірнього брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.

”Щодо ситуації на напрямку Новоазовськ-Маріуполь. Залишки колони, яка сьогодні зранку намагалася вийти на трасу, яка веде до Маріуполя, були зупинені та атаковані зведеною бойовою групою сил АТО. У результаті підбито 2 танки та захоплено кількох членів диверсійно-розвідувальної групи. Після цього ніяких боїв у напрямі Маріуполя не було. Зараз цей район заблокований українськими військовими”, - цитує його слова прес-центр АТО.

Нагадаємо, сьогодні зранку була зафіксована спроба російських військових під виглядом донбаських бойовиків організувати новий район збройного протистояння на півдні Донецької області.