"Батьківщина" йде на парламентські вибори "єдиною партійною командою"

Політична рада партії 25 серпня одноголосно проголосувала за збереження єдності партійної команди, яка була сформована напередодні виборів 2012 року, і вирішила йти на дострокові парламентські вибори, повідомляє прес-служба партії.

"У своєму виступі лідер партії Юлія Тимошенко наголосила на необхідності поновлення партійного списку Батьківщини шляхом залучення максимально широкого кола представників громадянського суспільства. Політрада партії прийняла рішення підтримати Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України за результатами формування коаліції в новому парламенті", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Батьківщина одноголосно виступила за об'єднання з демократичними проєвропейськими партіями в наступному парламенті. Рішення про форми співпраці буде прийнято за підсумками виборів.