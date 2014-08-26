В зону АТО відбула нова бригада Нацгвардії

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, частина цієї військової техніки була представлена українцям під час параду в День незалежності України.

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Також Андрій Лисенко підкреслив, що українські військові утримують оборону на головних напрямках контратак терористів.

Також, за його словами, збройні сили у взаємодії зі спецпідрозділами МВС та Нацгвардії виконують завдання з пошуку, роззброєння, знищенню терористів і диверсійних розвідувальних груп російських найманців у населеному пункті Родакове Луганської області. Українські піхотинці також проводять пошуково-ударні дії в напрямку Комісарівка-Алчевськ.